الرئيس الفرنسي ماكرون يلتقي الفنانة فيروز ويكشف وعده لها

بعدما استهل زيارته إلى لبنان، أمس الاثنين، بجلسة على فنجان قهوة رفقتها، وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الفنانة فيروز بأنها “جميلة وقوية للغاية”.

وكشف الرئيس الفرنسي، بعد لقائه بفيروز، تفاصيل ما دار بينهما، وقال، في تصريح تلفزي: “قطعت التزاما لها، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات، ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم”.

ووصف الرئيس الفرنسي فيروز بـ”جميلة، وقوية للغاية”، وصرح: “تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة إلي عن لبنان نحبه، وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا”.

وأشار ماكرون إلى أنه يحب أغنية فيروز “لبيروت”، التي ذاعتها القنوات المحلية، وهي تعرض صورا للانفجار، ومخلفاته.

وحل ماكرون، أمس، العاصمة اللبنانية، للمرة الثانية في أقل من شهر، بعد المرة الأولى، التي أعقبت فاجعة انفجار مرفأ بيروت، للمشاركة في احتفال مائوية إعلان دولة “لبنان الكبير”.