نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب، اليوم الثلاثاء، أن تهم زخات رعدية محلية قوية عددا من عمالات، وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم، ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة زوالا، عمالات، وأقاليم الرشيدية، وورزازات، وتارودانت، وطاطا، وزاكورة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزخات ستهم، أيضا، عمالات، وأقاليم الحوز، وأزيلال، والرشيدية، وفكيك، وميدلت، وورزازات، وتارودانت، وطاطا، وتنغير، وزاكورة، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة العاشرة مساء.