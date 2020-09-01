شاب في مقتبل العمر يناشد القلوب الرحيمة المساعدة في إجراء عملية جراحية مستعجلة

يناشد نبيل شاب في مقتبل العمر أصحاب القبول الرحيمة من أجل مد يد المساعدة له، في إجراء عملية جراحية مستعجلة.
نبيل، الذي يبلغ 22 عاما، يصرخ بانكسار ويناشد القلوب الرحيمة، لأن الألم تمكن منه، ولم يعد يحتمل أكثر فهو يحتضر يوما بعد يوما.
الإسم الكامل ورقم الهاتف للمساعدة :
Nabil Choubed 0670990933
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