علي صامد يغني للأم – فيديو

أصدر مغني الراي، علي صامد، عمله الجديد أمي، الذي تغنى فيه بالأم، ودورها الكبير في حياة الشباب، وقد تصدر به، اليوم الاثنين، قائمة أكثر الأغاني رواجا في يوتوب.

واختار علي صامد، في جديده، كلمات معبرة، تتحدث عن تضحيات الأم من أجل أبنائها، مستعينا بمشاهد تمثيلة لشاب اختاره أن يكون بطلا للكليب.

و أنجز علي صامد اللقطات، التي يظهر فيها بالكليب في مدينة جونيف في سويسرا.

ويحضر موضوع الأم، في مختلف أصناف الأغاني على مدى التاريخ الفني، حيث نجد أغان شعبية، وأخرى عصرية، وأجنبية، وأغاني راب، جميعها تتغنى بالأم، ودورها المهم في حياة البشر.