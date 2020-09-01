توصل رؤساء الأمن، بمختلف درجاتهم، بتوجيهات من المديرية العامة للأمن الوطني، تتعلق بتنزيل مضامين قانون الطوارئ الصحية، بعما وجهت الأخيرة موظفيها بمختلف المصالح الخارجية بضرورة الالتزام الصارم بتطبيقها، خاصة الجانب المتعلق بارتداء الكمامة.
وأعطت المديرية، وفق ما علمه “اليوم 24″، توجيهاتها بضرورة ارتداء الكمامة من طرف أصحاب سيارات الأجرة والنقل المزدوج، وحافلات النقل العمومي، حتى في حالة خلوها من الركاب، في حين يستثنى سائقو السيارات الخاصة من هذا الإجراء في حال تواجدهم لوحدهم في عرباتهم.
واستثنت المديرية، مرتادي المطاعم من ارتداء الكمامة داخلها، أثناء تناول الوجبات مع ضرورة وضعها خارجها.
وتأتي هذه التوجيهات، لوضع حد للجدل الذي رافق تنزيل المقتضيات القانونية الخاصة باستعمال الكمامة.
كانت هذه تفاصيل خبر استثناء سائقي السيارات ومرتادي المطاعم من الكمامة وإلزاميتها لسائقي سيارات الأجرة والحافلات والنقل المزوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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