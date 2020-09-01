80% من الطلاب توجهوا لمدارسهم بالناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتحت السنة الدراسية الجديدة في مدارس مدينة الناصرة، بحضور ما يعادل نحو 80% من الطلاب، وبرز الالتزام الواضح بتعليمات وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا. ورافقت الغالبية الساحقة من أهالي طلاب المراحل الأولى أطفالهم في اليوم الأول من العام الدراسي.

وشهدت شوارع مدينة الناصرة، اليوم الثلاثاء، ازدحامات مرورية منذ ساعات الصباح الباكر، ولا سيما عند مداخل المدارس وفي الطرق المؤدية إليها.

وقال المدير العام للمدرسة المعمدانية في الناصرة، بطرس منصور، لـ"عرب 48"، إن "هناك بعض التوتر والتخوفات لدى الأهالي والطواقم التدريسية في ظل افتتاح العام الدراسي في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وفي ظل وجود 17 بلدة عربية بالدائرة الحمراء، ولم تفتتح فيها السنة الدراسية".

وأضاف أنه "كانت هناك إشكالية بالنسبة للطلاب من سكان البلدات الحمراء الذين يتعلمون في بلدات افتتحت المدارس فيها أبوابها اليوم، ففي البداية كان القرار بمنع وصولهم إلى المدارس، إلا أن وزارة التربية والتعليم عدلت عن قرارها هذا وسمحت بوصول الطلاب والمعلمين من البلدات الحمراء إلى البلدات غير الحمراء، وهذا الأمر خلق نوعا من البلبلة".

وختم نتصور بالقول إنه "ننظر إلى الأمان، ولو أننا نؤمن بأن كل هذه الإشكاليات كان يمكن حلها بوقت سابق وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة التي تسبق افتتاح السنة الدراسية. بطبيعة الحال المدرسة مكتظة وفيها نحو ألف طالب من المراحل المختلفة، وهناك صفوف سيكون فيها 37 طالبا، وستكون هناك صفوف مقسمة إلى قسمين، وهذا يتطلب زيادة عدد الصفوف، لذلك اضطررنا إلى إجراء ترتيبات خاصة لهذا الغرض بالإضافة إلى العمل على تحسين شبكات الاتصال لتكون جاهزة للتعلم عن بُعد".