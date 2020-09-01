غزّة: حالة وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، في قطاع غزة، حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا، وتم تشخيص 44 إصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة مُصابة بالفيروس، لمواطن يبلغ من العمر (57 عاما)، كان يعاني من مرض السرطان بدرجة متقدمة وحرجة".

وأوضحت الوزارة أن "عدد الوفيات الإجمالي، نتيجة الإصابة بالفيروس، ارتفع منذ آذار/ مارس الماضي إلى 5، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 400".

وبيّنت أن "عدد الحالات النشطة، من بين إجمالي الإصابات، وصل إلى 319 حالة بينهم 286 من السكان داخل القطاع، و33 من العائدين إلى القطاع من الخارج؛ يقبعون جميعهم داخل مستشفى العزل المُخصص، الذي أطلقت عليه اسم مستشفى الوبائيات".

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ووصفت الوزارة إصابة حالتين بـ"الحرجة"، فيما صنّفت الوضع الصحي لنحو 20 حالة مُصابة بين المتوسطة والخطيرة. ووفق وزارة الصحة، فإن عدد حالات التعافي من الفيروس وصلت إلى 76 حالة.

وأوضحت الوزارة أن طواقمها "ما زالت تجري عملية التقصّي الوبائي، لمتابعة خارطة المخالطين للمصابين في المناطق المختلفة".

وتابعت "قطاع غزة ما زال في مرحلة احتواء الوباء، وكسر حلقات تفشّيه، الأمر الذي يتطلب منع الحركة والالتزام بالإجراءات الوقائية".

وتفرض الحكومة في غزة حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ يوم الإثنين 24 آب/ أغسطس الجاري، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (من غير العائدين من الخارج).