115 مليون دولار من "أوفيد" لمساعدة 4 دول نامية على مواجهة "كورونا"

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

قدم صندوق أوبك للتنمية الدولية " أوفيد " أربعة قروض بقيمة 115 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة لوباء كورونا المستجد، في بنغلاديش وبنين ودومينيكا وغيانا .



وأوضح بيان صادر عن مقر الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا أن القروض تشكل جزءًا من التزام الصندوق بتوفير بمليار دولار للمساعدات الجماعية الخاصة بمكافحة تداعيات وباء "كورونا" في البلدان النامية.

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وبحسب الاتفاق تحصل بنغلاديش على قرض بقيمة 70 مليون دولار لدعم برامج شبكات الأمان الاجتماعي للفقراء والمساهمة في حزم اقتصادية تحمي قطاع التصدير، بينما تتلقى بنين 15 مليون دولار لتعزيز أنظمة مراقبة الأمراض وشراء الاختبارات التشخيصية والمعدات المختبرية والأدوية لمستشفيات ومراكز علاج الوباء.

ويدعم قرض بقيمة 10 ملايين دولار إجراءات احتواء ومعالجة فيروس كورونا في دومينيكا وتوسيع نطاق خدمات الحجر الصحي وشراء الإمدادات والمعدات الطبية، في حين يساعد قرض بقيمة 20 مليون دولار غيانا في تعزيز برنامج شبكة الأمان الاجتماعي، الذي يوفر الغذاء والمستلزمات التعليمية لنحو 20 ألف أسرة منخفضة الدخل، وإعانات البطالة لنحو 55 ألف أسرة، وضمانات قروض لنحو 300 شركة صغيرة الحجم في القطاعات المتضررة من تفشي الوباء .