شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام البحريني يشيد باتفاقية التعاون التي وقعتها جمعيتا الصحفيين في الإمارات والبحرين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 أشاد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام بمملكة البحرين باتفاقية التعاون التي وقعتها جمعيتا الصحفيين في دولة الإمارات ومملكة البحرين في المجالات الصحفية و الإعلامية و التي تتضمن تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة للصحفيين و الإعلاميين و تنفيذ عدد من البرامج التدريبية و ورش العمل و الندوات و الدورات والمؤتمرات المشتركة.

و نقلت وكالة أنباء البحرين عن الرميحي قوله في تصريحات له إن الاتفاقية - التي تعكس ما يربط البحرين و الإمارات من علاقات متميزة - من شأنها الإسهام في الارتقاء بقطاع الصحافة في مملكة البحرين.

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