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شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في روسيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
أفادت السلطات الصحية الروسة اليوم الثلاثاء، بأن عدد إصابات فيروس كورونا في البلاد وصل إلى مليون و48 حالة، بعد تسجيل 4729 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وفقا لروسيا اليوم.
وأوضح مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن عدد الوفيات بكوفيد-19 زاد بواقع 123 حالة ليبلغ 17299 حالة منذ بداية تفشي الوباء.
وأضاف التقرير أن 6318 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 815707، لتبقى هناك 167044 حالة نشطة
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