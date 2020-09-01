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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ورئيس وزراء اليونان يؤكدان أهمية معاهدة السلام في تعزيز أمن المنطقة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس اتصالاً هاتفياً من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة.. بحثا خلاله العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات واليونان وإمكانات الارتقاء بها إلى مستويات أرحب تعزز مصالحهما المتبادلة في جميع المجالات. وتطرق سموه ورئيس وزراء اليونان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها آخر تطورات الأوضاع في منطقة البحر المتوسط.
وأكد الجانبان في هذا السياق توافق وجهات النظر والرؤى الإماراتية - اليونانية بشأن ضرورة العمل على إيجاد التسويات السلمية للنزاعات والأزمات التي يشهدها عدد من دول المنطقة ودعم المساعي والحلول الدبلوماسية بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والازدهار ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
كما تناول الجانبان «معاهدة السلام» بين دولة الإمارات وإسرائيل وأهمية هذا الاتفاق التاريخي في تعزيز أركان الأمن والسلام والاستقرار لشعوب منطقة الشرق الأوسط والإسهام في رسم مسار جديد للعلاقات يتحقق من خلاله مزيداً من التنمية والتعاون والازدهار لمستقبل المنطقة.
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