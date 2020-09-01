الأمم المتحدة ترحب بالتوقيع على اتفاقية السلام في السودان

الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

رحبت الأمم المتحدة بالتوقيع بالأحرف الأولى في جوبا على اتفاقية السلام بين حكومة السودان والجبهة الثورية عبر وساطة جمهورية جنوب السودان.



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وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له، شعب السودان على هذا الإنجاز التاريخي وأثنى على أطراف المفاوضات لإرادتهم السياسية وتصميمهم على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك للسلام.

وأكد على التزامه التام بدعم تنفيذ هذه الاتفاقية التي أشار إلى أنها تمثل بداية عهد جديد لأبناء السودان.