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انفجار يهز العاصمة الليبية

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قال شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس إن دوي انفجار قوي تردد في معظم أنحاء المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وتصاعد دخان أسود في السماء.

وذكرت محطات تلفزيون محلية أن انتحاريا على متن دراجة نارية فجر عبوة ناسفة عند مدخل الطريق السريع القادم من الغرب، لكن لم يرد تأكيد رسمي، وتعتبر تلك الواقعة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عام.

وقال شاهد طلب عدم الكشف عن اسمه "كنت أقود سيارتي على الطريق السريع في ساعة مبكرة من الصباح، في حوالي السابعة والنصف وسمعت دوي انفجار ضخم... استدارت معظم السيارات الأخرى بعدما رأينا دخانا أسود في السماء".

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