شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 1218 إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت المانيا اليوم تسجيل أربع حالات وفاة و1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في تصريح صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9302 حالة والإصابات إلى 243599 إصابة.
وعادت الحصيلة اليومية للإصابات في ألمانيا إلى الارتفاع لأكثر من 1000 إصابة يومية بعد انخفاضها في الأيام الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا.. 1218 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.