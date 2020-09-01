شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 1218 إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المانيا اليوم تسجيل أربع حالات وفاة و1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في تصريح صحفي إن الأعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9302 حالة والإصابات إلى 243599 إصابة.

وعادت الحصيلة اليومية للإصابات في ألمانيا إلى الارتفاع لأكثر من 1000 إصابة يومية بعد انخفاضها في الأيام الماضية.