شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قتلى ومصابين في تفجير انتحاري بكركوك العراقية والان نبدء بالتفاصيل
أفادت مصادر من الشرطة العراقية اليوم الثلاثاء بأن مدنيا قتل، وأصيب ستة آخرون، بينهم عناصر من الشرطة، جراء تفجير انتحاري قرب نقطة تفتيش للشرطة جنوبي مدينة كركوك.
وأوضحت المصادر أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، انفجرت عند نقطة تفتيش لقوات الشرطة الاتحادية في قرية مريم، جنوبي مدينة كركوك، ما أدى لمقتل سيدة وإصابة أربعة من عناصر الشرطة، ومدنيين اثنين.
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