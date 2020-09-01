شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات جراء انفجار عبوة ناسفة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة الباكستانية بجروح جراء انفجار استهدف دورية تابعة للشرطة في منطقة "دير" شمال غربي باكستان.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن سيارة تابعة للشرطة كانت تقوم بأعمال دورية روتينية على أحد الطرق في المنطقة، واصطدمت بعبوة ناسفة محلية الصنع زرعها مجهولون على الطريق مما أدى إلى تدمير السيارة وإصابة رجال الشرطة الثلاثة الذين كانوا يستقلونها.

وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث، وشنت عملية تمشيط للبحث عن العناصر التي زرعت العبوة الناسفة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.