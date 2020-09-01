بالصور.. الاجراءات الصحية في اليوم الاول من امتحانات السادس اعدادي

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر فيها الاجراءات الصحية في اليوم الاول من امتحانات السادس اعدادي. واعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي، مشيرة الى ان نحو (482364) طالب وطالبة توجهوا لاداء الامتحان الاول في مختلف محافظات البلاد. Advertisements

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