مصرف الرشيد ينفي نشر تحذير لمكاتب شركة بوابة العراق

نفى مصرف الرشيد، الثلاثاء، انباء نشره تحذيرا لمكاتب شركة بوابة العراق.

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لا صحة لتوجيه المصرف تحذيرا لمكاتب شركة بوابة العراق"، مبينا "اننا بالتنسيق مع شركة بوابة العراق لخدمات الدفع الالكتروني نتابع جدية مدى التزام مكاتب الصرف المعتمدة لصرف مستحقات حملة بطاقة نخيل ماستر كارد باستيفاء عمولة المكتب استنادا لتعليمات البنك المركزي العراقي والبالغة 006‚0 تستقطع الكترونيا وعدم استقطاع اي مبالغ اخرى".

واضاف "بامكان كافة الراغبين بالتقديم على السلف من حاملي بطاقة (نخيل) مراجعة فروع المصرف حصرا لترويج معاملاتهم ويخلو مسؤوليته عن اي تعامل خارج فروعه"، مشيرا الى ان "ابواب الاداره العامة مفتوحه للابلاغ اي حاله تعامل خارج ضوابط وتعليمات المصرف".