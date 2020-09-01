الصحف الإسرائيلية تحلق مع رحلة السلام بصورة وكلمة وعشاء

صورة وكلمة وعشاء.. هكذا عادت الصحف العبرية على رحلة السلام التاريخية للطائرة الإسرائيلية من تل أبيب إلى أبوظبي.

رحلةٌ أفردت لها تقارير موسعة تناولت حيثيات زيارة تفتح أبواب السلام بالمنطقة، وتؤسس لمرحلة جديدة فيها.

والرحلة الجوية هي الأولى بين الإمارات وإسرائيل، كأولى الخطوات على طريق تطبيق معاهدة السلام التي وقعها البلدان برعاية أمريكية في الـ 13 من الشهر الماضي.



وبصورة الطائرة التي حطت على أرض مطار أبوظبي، زينت الصحف الإسرائيلية صدر صفحاتها الأولى، وكلمة السلام تعلوها.





اللحظة الأكثر "إثارة"

صحيفة "معاريف" واسعة الانتشار كتبت بالعبرية "السلام عليكم"، فيما عنونت "إسرائيل هيوم" "سلام بدون أقنعة"، ومن ثم "طائرة السلام" لـ"يديعوت أحرونوت".

وتناولت الصحف العبرية بتقارير موسعة، اللقاءات الجارية في أبوظبي بين الوفود الإماراتية والأمريكية والإسرائيلية.

"إسرائيل هيوم" قدمت وصفا للأجواء في الطائرة وقالت: " كانت أهمية هذه التطورات واضحة بين جميع من كانوا على متن الرحلة ، ليس فقط المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين ولكن أيضًا طاقم الطائرة والمراسلين".

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وأضافت: "تحدث الجميع عن امتياز كبير للمشاركة في هذا الحدث التاريخي. كما تم توزيع أقنعة وجه خاصة مزينة بأعلام الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل، كان لبطاقات الصعود أيضًا تصميمها الخاص".

ومن بين اللحظات الأكثر إثارة، في وصف الصحيفة، كانت عندما خاطب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات الشعب الإماراتي باللغة العربية.

"حدث تاريخي ومثير".. هكذا كانت الرحلة من تل أبيب إلى أبوظبي، بالنسبة لصحيفة "معاريف".

عشاء اللوفر

وخصصت الصحف العبرية، مساحات واسعة لفحوى اللقاءات التي تمت بالأمس بين المسؤولين الإماراتيين والإسرائيليين والأمريكيين.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن الدول الثلاث بدأت خلال اجتماع رفيع المستوى، مناقشات لفتح السفارات.

ونقلت عن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز قوله: "نبدأ عملية تاريخية ونخطط لتعزيز إقامة علاقات كاملة وفتح سفارات في البلدين في أقرب وقت ممكن، لتعزيز التعاون بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أوشبيز أن "حركة الأشخاص والسلع والأموال هي المفتاح الرئيسي لتحقيق الإمكانات الكبيرة في العلاقات".

ولففت الصحيفة إلى جولة العشاء التي نظمتها الإمارات للصحفيين الإسرائيليين في متحف اللوفر أبوظبي.

من جهتها، تناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول دعوة وفد إماراتي للقدوم إلى إسرائيل، والتي قال فيها "سنرحب بهم على البساط الأحمر كما رحبوا بنا".