إثيوبيا تحبط محاولة اغتيال مسؤولين كبار وتعتقل 25 متهما

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة اغتيال فاشلة استهدفت مسؤولين كبار بإقليم جامبيلا غربي البلاد والمتاخم لجنوب السودان.

وقالت شرطة الإقليم في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه إنها تمكنت من إحباط محاولة اغتيال فاشلة بجامبيلا يقف خلفها مجموعة من الشباب كانوا يخططون لقتل مسؤولين حكوميين بينهم حاكم الإقليم.

وأضافت الشرطة أن المجموعة (لم تسمها) كانت تستهدف اغتيال حاكم الإقليم ونائبه ورئيس برلمان الإقليم ومسؤول مكتب حزب الازدهار ومسؤولون آخرون في حكومة جامبيلا.

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ونقل البيان عن نائب مفوض شرطة إقليم جامبيلا، توت كور، إنه تم القبض علي شبكة كانت تخطط لتنفيذ اغتيالات واسعة لبعض المسؤولين في الإقليم.

وأوضح أن المجموعة خططت لاستهداف المسؤولين في الإقليم خلال لقاء جماهيري يحضره حاكم الإقليم ورئيس البرلمان في منطقة "جرا" لمناقشة كبار الشيوخ والشباب حول كافة القضايا التي تهم المواطنين.

ولفت الى أن تلك التحركات أحبطتها الشرطة، الأحد الماضي، خلال اجتماع المسؤولين مع مواطني منطقة "جرا" حيث نظم عدد من الشباب أنفسهم لتنفيذ الاغتيالات التي تم اكتشافها وإفشالها من قبل الحرس الخاص للمسؤولين الحكوميين في الإقليم.

وأشار إلى أنه تم اعتقال 25 متهما بينهم أحد المواطنين يحمل جنسية أمريكية كان يقوم بتمويل العملية، لافتا إلى أنه تم العثور على مبالغ مالية.