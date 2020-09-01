روسيا غاضبة من صواريخ أمريكا في إستونيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السفارة الروسية في واشنطن، الثلاثاء، إن بلادها تعتبر استخدام الجيش الأمريكي لراجمات الصواريخ خلال تدريبات عسكرية في إستونيا "تصرفات استفزازية".
وأضافت السفارة، في بيان، أن الجانب الروسي اقترح مرارا على الولايات المتحدة وحلفائها الحد من نشاطات التدريب وإبعاد مناطق تنفيذها عن خط التماس بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتساءلت: "لماذا هذه القعقعة بالسلاح بشكل استعراضي؟ وما هي الرسالة التي يرغب أعضاء الناتو إرسالها إلينا؟ من الذي يقوم بالفعل بتصعيد التوتر في أوروبا؟ وكل هذا يحدث على خلفية الوضع السياسي المتفاقم في تلك المنطقة من القارة الأوروبية".
وأوضحت أن "السؤال الذي يخطر في أذهاننا: كيف سيكون رد فعل الأمريكيين في حال نفذ الجيش الروسي عمليات رمي مماثلة على حدود الولايات المتحدة؟".
فيما لم تعقب واشنطن على ما جاء بالبيان حتى الساعة 9:40 ت.غ.
وستجري عمليات رمي مشتركة للواء مشاة تابع لجيش إستونيا ولواء المدفعية الميدانية رقم 41 الأمريكي في إستونيا في الفترة من الأول من أيلول/سبتمبر إلى العاشر من الشهر الجاري.
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