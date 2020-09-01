"صحة" تزيد ساعات العمل في المراكز الصحية ومراكز طب الأسنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" زيادة عدد ساعات العمل في المراكز الصحية ومراكز طب الأسنان التابعة لها حرصا على إسعاد المتعاملين وراحتهم.



وأكدت الدكتورة نورة خميس الغيثي المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية أن "صحة" حريصة على الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها لمتعامليها وتعمل كل ما بوسعها على إسعادهم وتوفير كل سبل الراحة لهم ومن هذا المنطلق جاءت خطوة زيادة ساعات العمل في المراكز الصحية ومراكز طب الأسنان لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المراجعين لتلقي العلاج الذي يحتاجونه.

ولفتت الغيثي إلى أن شركة "صحة" حريصة على سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع، خاصة الذين يتعاملون مع مستشفياتها ومراكزها الصحية وقد اتخذت الإجراءات الوقائية والإحترازية وطبقت أعلى المعايير في مجال مكافحة العدوى حتى يتمكن المتعاملون مع منشآتها من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في أجواء آمنة تماما.

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وستعمل المراكز الصحية في أبوظبي، وهي "مركز مدينة محمد بن زايد والبطين والفلاح والسمحة ومركز المشرف التخصصي للأطفال" من الأحد إلى الخميس من الساعة 7 صباحا وحتى 10 مساء، في حين يعمل "مركز المقطع وبني ياس ومدينة خليفة ومركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل" من السبت إلى الخميس من 7 صباحا وحتى 10 مساء، أما مركز الباهية الصحي فيعمل من السبت إلى الخميس من الساعة 7 صباحا وحتى 12 منتصف الليل ومركز المدينة للصحة المهنية من الأحد إلى الخميس من الساعة 7 صباحا وحتى 3 مساء.

وفيما يخص المراكز الصحية في منطقة العين فسيعمل مركز الطوية التخصصي للأطفال والجاهلي ورماح ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 7 صباحا وحتى 10 مساء، فيما يعمل مركز الهيلي والمويجعي واليحر ونعمة من السبت إلى الخميس من 7 صباحا وحتى 10 مساء، أما بالنسبة لمركزي الفقع والخزنة فيعملان من الأحد إلى الخميس من 9 صباحا وحتى 5 مساء ومركز الشويب الصحي من السبت إلى الخميس من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالإضافة للمراكز الصحية التي تعمل على مدار 24 ساعة وهي مركز الختم والهيرة والقوع ومزيد وسويحان.

أما المراكز المتخصصة في طب الأسنان وهي، مركز الظفرة لطب الأسنان ومركز المفرق لطب الأسنان ومركز العين لطب الأسنان فتم زيادة ساعات العمل فيها لتصبح من الساعة 7 صباحا وحتى 10 مساء من يوم الأحد وحتى الخميس، فيما تواصل عيادات الأسنان في مراكز الرعاية الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية عملها الاعتيادي حسب ساعات عمل المراكز الصحية.

وبإمكان المراجعين الراغبين بحجز المواعيد في المراكز الصحية التابعة لشركة "صحة" التواصل عبر الهاتف المجاني 80050.