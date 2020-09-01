السودان.. استئناف محاكمة البشير و27 آخرين في انقلاب 1989

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 استأنفت المحكمة الجنائية الكبرى في السودان، برئاسة قاضي المحكمة العليا، مولانا عصام الدين محمد ابراهيم، اليوم الثلاثاء جلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين فى قضية انقلاب يونيو 1989.

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