مطالبات بإغلاق مدارس في مكة بعد تفشي كورنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شهدت مدرسة تابعة لمكتب تعليم غرب مكة المكرّمة، إصابتين بفيروس كورونا المستجد، إحداهما لقائد المدرسة، والأخرى لأحد المساعدين الإداريين، فيما ينتظر زملاؤهم بالمدرسة ذاتها الفحوصات للتأكد من خلوهم من الفيروس.



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وكان مكتب التعليم بجنوب مكة المكرّمة قد أغلق مدرسة ابتدائية، أمس الأول، بعد تأكيد حالة مصابة لأحد الإداريين فيها حتى الانتهاء من عمليات التعقيم والتنظيف، فيما سجلت مدرسة ثانوية تابعة لمكتب تعليم وسط مكة المكرّمة ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي أحدث ربكة بين صفوف الكادر الإداري، وفقاً لموقع سبق.

ويرى العاملون من إداريين ونحوهم ضرورة إغلاق أي مدرسة تشهد حالة مؤكّدة بفيروس كورونا، وسرعة تحرُّك مكاتب التعليم للتأكّد من تطبيق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات.