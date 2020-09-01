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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الإمارات يهنئون ملك ماليزيا ورئيس قيرغيزستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.
وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى تان سري محيي الدين بن حجي ياسين، رئيس وزراء ماليزيا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
إلى ذلك، بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى سورونباي جانبيكوف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس سورونباي جانبيكوف.
وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كوباتبيك ايلتشيفيتش بارانوف رئيس الوزراء في جمهورية قيرغيزستان، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
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