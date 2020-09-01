الذهب يرتفع لذروة أسبوعين مع تعثر الدولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لأعلى مستوى في نحو أسبوعين مع تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أعوام وسط مراهنة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول في ظل إطار السياسة الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.



وصعد الذهب في السوق الفورية 0.8% إلى 1985.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:44 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 19 أغسطس عند 1989.42 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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وارتفع الذهب 0.8% في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى 1994.40 دولار.

ونزل مؤشر الدولار لأقل مستوى فيما يزيد عن عامين أمام منافسيه ما يجعل الذهب أرخص لحائزي عملات أخرى.

وأدت استراتيجيةالسياسة النقدية الجديدة لمجلس الاحتياطي، التي قد تقود لارتفاع طفيف في معدل التضخم وبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، لبيع الدولار لتتجه الأموال إلى الذهب الملاذ الآمن. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5% إلى 28.64 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى منذ 11 أغسطس.

وصعد البلاتين 1.4% إلى 942.69 دولار وزاد البلاديوم 1.7% إلى 2280.82 دولار.