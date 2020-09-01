إيطاليا تصل إلى 269 ألف إصابة بكورونا والوفيات 35000

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 269 ألفا 214 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.



وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35483 حالة.

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وتعافى 208 آلاف 536 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.