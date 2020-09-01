- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة ترحب بالتوقيع على اتفاقية السلام في السودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
رحبت الأمم المتحدة بالتوقيع بالأحرف الأولى في جوبا على اتفاقية السلام بين حكومة السودان والجبهة الثورية عبر وساطة جمهورية جنوب السودان.
وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له، شعب السودان على هذا الإنجاز التاريخي وأثنى على أطراف المفاوضات لإرادتهم السياسية وتصميمهم على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك للسلام.
وأكد على التزامه التام بدعم تنفيذ هذه الاتفاقية التي أشار إلى أنها تمثل بداية عهد جديد لأبناء السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة ترحب بالتوقيع على اتفاقية السلام في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.