شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هولندا.. 73 ألف إصابة بكورونا و6000 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 73 ألفا 232 حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

Advertisements وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 6252. وتعافى 1010 من المصابين حتى الآن. وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل حوالي 26 أسبوعا.

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