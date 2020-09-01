شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال عنيف يضرب شمال تشيلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجي، بأن زلزالا شدته 6.7 درجة وقع قرب ساحل شمال تشيلي اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. ولم يعط المركز مزيدا من التفاصيل، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

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