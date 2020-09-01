معيط: نسعى للتحول للاقتصاد الرقمي تدريجيا لمواكبة المتغيرات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر تسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار مع كوريا الجنوبية مع التركيز على القطاعات التنموية والتكنولوجية؛ بما يضمن التوظيف الأمثل للثورة الرقمية على النحو الذي يُسهم في التحول التدريجي للاقتصاد الرقمي بما يواكب المتغيرات العالمية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، ذكر معيط، في لقائه مع هونج جين ووك، السفير الجديد لكوريا الجنوبية بالقاهرة، أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومتي التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري.

وأكد معيط أن الحكومة حريصة على تعظيم الاستثمارات الأجنبية في مصر خاصة الكورية، من خلال السعي الجاد لجذب المستثمرين وتذليل أي عقبات أمامهم، بما يحفزهم على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية في شتى القطاعات؛ باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، والإسهام الإيجابي في تحسين جودة حياة المصريين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.

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وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته القيادة السياسية وسانده الشعب المصري أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري.

ورغم تداعيات أزمة كورونا فإن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي احتفظت بتصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية المستقرة بشهادة جميع مؤسسات التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش"، كما أن هناك مؤسسات دولية تتوقع أن يقفز نمو الاقتصاد المصري إلى 6.5% خلال العام المالي الحالي، وفقا لمعيط.

وأعرب سفير كوريا الجنوبية عن تطلع بلاده إلى تعزيز سبل التعاون مع الحكومة المصرية في شتى المجالات خاصة الجانب الاقتصادي، مثمنًا جهود الدولة في تذليل العقبات الجمركية والضريبية التي تواجه المستثمرين الكوريين بمصر.

وأشاد السفير بأداء الاقتصاد المصري وصموده أمام أزمة كورونا في الوقت الذي تراجع فيه أداء العديد من اقتصادات دول العالم، موضحًا أن بلاده مستعدة لتقديم الخبرات الفنية اللازمة لتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية بمصر.