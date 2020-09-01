إصابة 14 عاملًا زراعيًا في حادث تصادم بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أصيب 14 عاملًا زراعيًا اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة نقل بالحاجز الخرساني للطريق الإقليمي عند الكيلو 70 في مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من "أحمد .ر"16 عامًا، اشتباه في كسر بالحوض، و"عبدالمنعم .م" 20 عامًا، و"حمادة .أ" 20 عامًا، و"محمد .ف" 24 عامًا، و"إسلام .خ" 20 عامًا، و"عيد .ح" 26 عامًا، و"أحمد.س" 18 عامًا، و"على .ع"15 عامًا، و"عبده .ف" 20 عامًا، و"محمد .ف" 15 عامًا، و"فارس .و" 18 عامًا، و"إبراهيم .ع" 23 عامًا، و"إبراهيم .م" 16 عامًا، و "أحمد .م" وجميعهم مقيمون العامرية، الإسكندرية، باستثناء الأخير مقيم ميت غمر، الدقهلية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وتحرر المحضر اللازم.