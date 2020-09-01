محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
أصيب 14 عاملًا زراعيًا اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام سيارة نقل بالحاجز الخرساني للطريق الإقليمي عند الكيلو 70 في مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.
أسفر الحادث عن إصابة كل من "أحمد .ر"16 عامًا، اشتباه في كسر بالحوض، و"عبدالمنعم .م" 20 عامًا، و"حمادة .أ" 20 عامًا، و"محمد .ف" 24 عامًا، و"إسلام .خ" 20 عامًا، و"عيد .ح" 26 عامًا، و"أحمد.س" 18 عامًا، و"على .ع"15 عامًا، و"عبده .ف" 20 عامًا، و"محمد .ف" 15 عامًا، و"فارس .و" 18 عامًا، و"إبراهيم .ع" 23 عامًا، و"إبراهيم .م" 16 عامًا، و "أحمد .م" وجميعهم مقيمون العامرية، الإسكندرية، باستثناء الأخير مقيم ميت غمر، الدقهلية.
جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، وتحرر المحضر اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 14 عاملًا زراعيًا في حادث تصادم بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.