البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.55%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11302 نقطة . كما تراجع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.77%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.6%، إلى مستوى 11356 نقطة.

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