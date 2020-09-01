مصرع 5 أفراد من أسرة واحدة في حادث سير بصحراوي بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:
لقي أب وأم وأطفالهم الثلاثة مصرعهم، وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي أمام بوابة الكريمات بالقرب من مدخل بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارة ملاكى تحمل لوحات معدنية رقم "ي ف 8157" وأخرى نقل رقم "هـ ي ص 3436"، على الطريق الصحراوي الشرقي.
انتقلت سيارات الإسعاف، وجرى نقل الجثث الخمسة إلى مستشفى أطفيح المركزي.
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