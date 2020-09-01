لطلاب المرحلة الثانية.. تعرف على أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الثانوية (الدور الأول) لهذا العام 2020 وتستمر حتى السبت المقبل ٥ سبتمبر بحد أدنى للقبول 317.5 درجة لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبتين "علوم ورياضة" بنسبة ٧٧.٤٠% وللشعبة الأدبية 278 درجة فأكثر أي بنسبة 67.80٪؜ لأقل من 327.5 درجة، بإجمالي ٢٥٤٥١٢ طالب وطالبة بالمرحلة الثانية.

وقالت وزارة التعليم العالي، إن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، www.Tansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة.

وحددت التعليم العالي أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني، إما عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.​