ضبط رجل أعمال لاتهامه في قضايا مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على أعمال لاتهامه في عدة قضايا مالية.

وأضاف المصدر، بأن قرار القبض على رجل الأعمال صدر بناءً على قرار النيابة وسيتم إحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيق معه.