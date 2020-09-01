محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قال مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على أعمال لاتهامه في عدة قضايا مالية.
وأضاف المصدر، بأن قرار القبض على رجل الأعمال صدر بناءً على قرار النيابة وسيتم إحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيق معه.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط رجل أعمال لاتهامه في قضايا مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.