الصحة العالمية: استراتيجية السويد لمكافحة كورونا يجب أن "يُحتذى بها"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- أ ش أ:

رأى المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، الثلاثاء، أن استراتيجية السويد في فرض قيود ناعمة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، على المدى الطويل بمثابة النموذج الذي يجب أن تحتذي به الدول الأخرى.

وقال نابارو - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن سلطات هذا البلد تعتمد على ضمير السكان، وليس على فرض إجراءات تقييدية شديدة"، لافتا إلى ضرورة أن تتبع الدول الأخرى استراتيجية مماثلة في المستقبل.

ولم تفرض السلطات السويدية إجراءات حجر صحي صارمة، وحثت مواطنيها بضرورة الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، والعمل عن بعد إذا أمكن، وظلت المدارس ورياض الأطفال والمطاعم مفتوحة، لكن تم إلغاء جميع المناسبات العامة.

وتجاوزت عدد الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في السويد 87 ألفا، فيما توفى أكثر من 5.8 آلاف شخص.