روسيا تنفي مزاعم "الناتو" بشأن انتهاكها الحدود الدنماركية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- أ ش أ:

نفت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، مزاعم حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن انتهاك طائرة روسية من طراز "سو- 27" الحدود الدولية للدنمارك.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن بيان الدفاع الروسية، أن "وزارة الدفاع الروسية تنفي بيان حلف شمال الأطلسي المتعلق بانتهاك طائرة روسية من طراز (سو- 27) الحدود الدولية للدنمارك الجمعة الماضية".

وأضافت الدفاع الروسية أن المقاتلة الروسية من طراز (سو-27) التابعة لقوات الدفاع الجوي بأسطول البلطيق أقلعت لتحديد واعتراض قاذفة استراتيجية من طراز (بي 52 إتش) تابعة للقوات الجوية الأمريكية لمنعها من اختراق الحدود الروسية.

وتابع البيان أن المقاتلة الروسية رافقت الطائرة الأمريكية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.