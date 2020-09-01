أول أيام المرحلة الثانية.. تعرف على طريقة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الثانوية (الدور الأول) لهذا العام 2020 وتستمر حتى السبت المقبل ٥ سبتمبر بحد أدنى 3 للقبول 317.5 درجة لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبتين "علوم ورياضة" بنسبة ٧٧.٤٠% وللشعبة الأدبية 278 درجة فأكثر أي بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة، بإجمالي ٢٥٤٥١٢ طالب وطالبة بالمرحلة الثانية.

وقالت وزارة التعليم العالي، إن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، www.Tansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة.

وحددت التعليم العالي، الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

· قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg

· قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

·قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

·يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

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· يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

· وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

·يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

· ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

· يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

·بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

·يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

· إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.​