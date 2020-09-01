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أمريكا تُسجل 33 ألفًا و888 إصابة جديدة بكورونا

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 أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 33 ألفًا و888 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية.

 أضافت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية،

اليوم الثلاثاء - أن إجمالي أعداد الإصابة في البلاد ارتفع إلى 6 ملايين و30 ألفًا و587 حالة، فيما تم تسجيل 594 حالة وفاة جديدة متأثرة بالفيروس، ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات إلى 183 ألفًا و597 حالة.

 

 يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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