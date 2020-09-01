الهند تُسجل 69 ألفًا و921 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 69 ألفًا و921 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
ذكرت السلطات -حسبما نقلت قناة "إنديا تي في" الهندية- أنه تم تسجيل 819 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 65 ألفًا و288 حالة وفاة، كمايصل إجمالي الإصابات في الهند منذ بداية الأزمة إلى 3 ملايين و691 ألف حالة.
وأفادت البيانات الرسمية بأن مليونين و839 ألف شخص تعافوا من فيروس "كورونا" بشكل تام في أنحاء البلاد.
ويشمل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 785 ألفًا و966 حالة نشطة وبهذاتصبح الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، كما أنها الرابعة عالميًا من حيث الوفيات بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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