إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 462 ألفًا و858 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 462 ألفًا و858 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

أشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغ 29094 حالة. وتعافى 150 ألفًا و376 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 30 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل

أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إسبانيا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.