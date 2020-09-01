روسيا: إصابات كورونا تتجاوز المليون

سجلت روسيا 4 آلاف و729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 641 إصابة في العاصمة موسكو، ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن المليون إصابة.
أفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في البلاد اليوم الثلاثاء - بأنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 4729 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83إقليمًا في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليمًا إلى مليون و48 إصابة.
وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 641 ثم منطقة بطرسبورج بعدد 185 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتابع المقر في بيانه "غادر 6318 شخصًا المستشفى خلال الـ 24
وأشار المقر إلى تسجيل 123 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفًا و299 شخصًا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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