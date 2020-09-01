هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 73 ألفاً 232 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 73 ألفاً 232 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت امستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة

بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ.6252

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وتعافى 1010 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة

بالفيروس في البلاد قبل حوالي 26 أسبوعا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.