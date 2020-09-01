بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 338 ألفاً و83 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 338 ألفاً و83 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 41589 حالة، وتعافى 1682 شخصا من المصابين حتى الآن.

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ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل

أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.