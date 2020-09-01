فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 318 ألفاً و986 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 318 ألفاً و986 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 30 ألفا و.640

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وتعافى 86 ألفا و790 شخصا حتى الآن.

ومر نحو 31 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن

تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في فرنسا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.