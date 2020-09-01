الفيفا يهدد إيران بتعليق أنشطتها الدولية لكرة القدم ..لهذا السبب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2020 11:06 صباحًا

يضغط اتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في الآونة الأخيرة على السلطات الكروية في إيران، للسماح بدخول النساء إلى الملاعب ،والتي كان أخرها التهديد الذي وجهه الفيفا إلى اتحاد الكرة الإيراني، سبب انتهاكه للقوانين الخاصة التي تتعلق باستمرار حظر دخول النساء إلى الملاعب.

ورغم السماح للسيدات الأجنبيات في إيران بحضور المباريات إلا أن الإيرانيات غير مسموح لهن بدخول الملاعب لمشاهدة مباريات الرجال منذ عام 1979.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، نص رسالة مشتركة من الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى رئيس الاتحاد الإيراني حذروا فيها من مخالفات عديدة مثل الخداع في ترجمة قوانين الاتحاد، والغرامات المالية العديدة التي فرضتها الفيفا على إيران والتي أدت إلى تعليق كرة القدم الإيرانية عدة مرات.

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وجاء في الرسالة أن استدعاء أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى مكتب المدعي العام بطهران هو أخطر تهديد في الوقت الحاضر، يمكن أن يؤدي إلى تعليق الأنشطة الدولية لكرة القدم الإيرانية.

وعبر الفيفا والاتحاد الآسيوي عن معارضتهما لاستخدام التهديدات القانونية وما وصفاها بـ “محاولات ترهيب الأفراد” باستخدام السلطات القانونية بأنها خارج أعراف كرة القدم.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، يحظر على النساء دخول الملاعب في إيران، حيث اعتبر بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من “الأجواء الذكورية” ومن “رؤية رجال متخففين من بعض لباسهم”. لكن السلطات سمحت للأجنبيات بدخول الملاعب في مراحل سابقة.

وأقدمت مشجعة تدعى سحر خضيري مطلع سبتمبر على الانتحار بحرق نفسها أمام مدخل محكمة في طهران، بعدما تناهى إلى مسامعها أنه سيتم سجنها ستة أشهر لمحاولتها دخول ملعب متنكرة بزي رجل، من أجل حضور مباراة فريق استقلال طهران العام الماضي.