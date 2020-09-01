“الصحة العالمية” تنصح باتباع استراتيجية السويد لمكافحة “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

بدأ العالم ينصح باتباع استراتيجية السويد لمكافحة وباء كورونا.

إذ اعتبر المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية ديفيد نابارو، أن استراتيجية السويد في فرض قيود ناعمة لمكافحة وباء فيروس كورونا على المدى الطويل بمثابة نموذج يجب أن تحتذي به الدول الأخرى.

وقال المبعوث الخاص للمنظمة الدولية في مقابلة مع إذاعة “ماجيك” إن “سلطات هذا البلد تعتمد على ضمير السكان، وليس على فرض إجراءات تقييدية شديدة، لافتا إلى ضرورة أن تتبع الدول الأخرى استراتيجية مماثلة في المستقبل”.

يذكر أن السلطات السويدية لم تفرض إجراءات حجر صحي صارمة، وعوضا عن ذلك حثت مواطنيها على الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، والعمل عن بعد إذا أمكن، وظلت المدارس ورياض الأطفال والمطاعم مفتوحة، لكن تم إلغاء جميع المناسبات العامة.

ومن المعلوم أن معظم القيمين على التوعية من فيروس كورونا يؤكدون على أن الإقفال العشوائي لن يفيد بل البقاء على مسافة آمنة ووضع الكمامات هو الحل الوحيد.