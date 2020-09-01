كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المكسيك تسجل 3719 إصابة و256 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الثلاثاء، 3719 إصابة جديدة بفيروس كورونا و256 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

ووفقًا لوزارة الصحة المكيسكية، وصل إجمالي الإصابات إلى 599 ألفا و560 حالة حتى يوم الاثنين، وحصيلة الضحايا إلى 64414 شخصا.

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وأوضحت السلطات المكسيكية، أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المسجلة.

ويذكر أن المكسيك سجلت ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.