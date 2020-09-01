خريبكة.. توقيف 11 شخصا رشقوا عناصر القوة العمومية بالحجارة

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للشرطة بمدينة خريبكة بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الاثنين، وذلك لتحديد ظروف وملابسات قيام أحد عشر (11) شخصا، من بينهم خمسة قاصرين، برشق عناصر القوة العمومية بالحجارة وعدم الامتثال وتعريض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بنداءات عبر الخط الهاتفي 19 للتبليغ عن قيام مجموعة من الأشخاص بعرقلة انسيابية المرور بشارع فلسطين بمدينة خريبكة، في إطار الاحتفال بذكرى عاشوراء، وذلك قبل أن يتطور الأمر بينهم إلى أعمال عنف وتهديد لأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات عن طريق الرشق بالحجارة.

وأضاف البلاغ أن التدخلات الأمنية الفورية مكنت من ضبط المشتبه فيهم، الذين يجري إخضاعهم حاليا للأبحاث القضائية الضرورية، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.